Coppa d'Africa, Lazio, Roma e Milan: le ultimissime

Dopo il Senegal, anche i padroni di casa del Marocco raggiungono la semifinale di Coppa d'Africa. I nordafricani si impongono meritatamente per 2-0 su un deludente Camerun grazie alle reti del solito Brahim Diaz nel primo tempo e di Saibari nel cuore della ripresa. Ora la sfida con la vincente tra Algeria e Nigeria.

Kenneth Taylor è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il centrocampista olandese, ingaggiato dall'Ajax, è stato annunciato ufficialmente come secondo colpo dal mercato dopo quello di Petar Ratkov.

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Sassuolo, giornata numero 20 di Serie A. Cinque i Primavera aggregati, mentre saranno assenti Wesley che sta affrontando una forma influenzale,Cristante e Dovbyk.

Niclas Fullkrug si presenta ufficialmente come nuovo attaccante del Milan: "Qui ho trovato enorme qualità, un gruppo sano, unito e con grandissima energia. Maglia numero 9? È sinonimo di gol. Non l'avevo mai scelto in passato, se non con la Germania. Qui al Milan l'hanno indossato giocatori di qualità enorme e spero di esserne all'altezza".