Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino: le ultimissime
Alle 15 di oggi il Como di Fabregas ospita il Bologna di Italiano. Queste le probabili formazioni. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Stesso orario per Udinese-Pisa, queste le probabili formazioni. UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Bravo, Davis. PISA (3-5-2): Semper; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; M'Bala Nzola, Tramoni.
Alle 18 all'Olimpico la Roma ospita il Sassuolo. Queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Rensch; Soule, Dybala; Ferguson. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; I. Kone, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté.
La sfida della sera è quella tra Atalanta e Torino. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Pasalic. TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Marìpan, Coco; Lazaro, Vlasic, Njie, Asllani, Biraghi; Adams, Simeone.