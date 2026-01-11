Corriere dello Sport.it
Fiorentina-Milan, Verona-Lazio, Inter-Napoli e Roma: le ultimissime

Fiorentina-Milan, Verona-Lazio, Inter-Napoli e Roma: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per i match della domenica. Massara attende Raspadori, ma occhio a Napoli e Atalanta
2 min
Al Franchi alle 15 la Fiorentina ospita il Milan. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug.

Alle 18 al Bentegodi si gioca Verona-Lazio. Queste le possibili scelte dei tecnici. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belhayane; Isaksen, Noslin, Cancellieri.

Big match a San Siro alle 20.45. Inter-Napoli è sfida dal grande fascino, queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, A. Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. NAPOLI (3-4-2-1): S. Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund.

Il giorno della verità per Raspadori è oggi. L'attaccante ha indirettamente accettato la Roma, però per dare una risposta definitiva si è preso del tempo, così da valutare un possibile rilancio dell'Atalanta oppure un passo in avanti del Napoli, che lo riporterebbe volentieri a Castelvolturno.

 

 

