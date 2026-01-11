Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Inter-Napoli, Verona-Lazio, Fiorentina-Milan e Zaniolo: le ultimissime

Inter-Napoli, Verona-Lazio, Fiorentina-Milan e Zaniolo: le ultimissime

Termina 2-2 il big match della serata. I biancocelesti vincono al Bentegodi. Pari per 1-1 al Franchi. Operazione al ginocchio per il giocatore dell'Udinese
2 min
TagsInter-NapoliVerona-LazioFiorentina-Milan

 

 

Il Napoli pareggia in casa dell'Inter. A San Siro finisce 2-2 con i gol di Dimarco e Calhanoglu su rigore, entrambe le volte pareggiati dal solito pazzesco McTominay. Conte si tiene quindi a distanza non incolmabile da Chivu: 4 punti.

La Lazio esce vittoriosa contro l'Hellas Verona nella trasferta al Bentegodi e brinda così al suo 126° compleanno. La squadra biancoceleste torna a riassaporare il gusto della vittoria dopo quasi un mese dall'ultima volta e lo fa di nuovo in trasferta, battendo i ragazzi di Zanetti grazie all'autogol di Nelsson al 79', 

La Fiorentina rallenta la corsa del Milan. Il match del 'Franchi' si chiude sul punteggio di 1-1. Succede tutto nella ripresa: Comuzzo  porta in vantaggio i padroni di casa con un bel colpo di testa al 66'. La Viola fallisce il raddoppio con Brescianini e Gudmundsson, poi si fa raggiungere al 90' dal gol di Nkunku. 

L'Udinese perde Zaniolo. L'attaccante si dovrà operare al ginocchio destro: si tratta di una sorta di pulizia in artroscopia. L'intervento sarà effettuato a Villa Stuart. I tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Lui stesso parla di due-tre settimane di stop.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS