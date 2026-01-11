Inter-Napoli, Verona-Lazio, Fiorentina-Milan e Zaniolo: le ultimissime
Il Napoli pareggia in casa dell'Inter. A San Siro finisce 2-2 con i gol di Dimarco e Calhanoglu su rigore, entrambe le volte pareggiati dal solito pazzesco McTominay. Conte si tiene quindi a distanza non incolmabile da Chivu: 4 punti.
La Lazio esce vittoriosa contro l'Hellas Verona nella trasferta al Bentegodi e brinda così al suo 126° compleanno. La squadra biancoceleste torna a riassaporare il gusto della vittoria dopo quasi un mese dall'ultima volta e lo fa di nuovo in trasferta, battendo i ragazzi di Zanetti grazie all'autogol di Nelsson al 79',
La Fiorentina rallenta la corsa del Milan. Il match del 'Franchi' si chiude sul punteggio di 1-1. Succede tutto nella ripresa: Comuzzo porta in vantaggio i padroni di casa con un bel colpo di testa al 66'. La Viola fallisce il raddoppio con Brescianini e Gudmundsson, poi si fa raggiungere al 90' dal gol di Nkunku.
L'Udinese perde Zaniolo. L'attaccante si dovrà operare al ginocchio destro: si tratta di una sorta di pulizia in artroscopia. L'intervento sarà effettuato a Villa Stuart. I tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Lui stesso parla di due-tre settimane di stop.