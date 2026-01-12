Cagliari-Genoa, Juve-Cremonese, Roma e Lazio: le ultimissime

La 20a giornata di Serie A prosegue oggi alle 18.30. Queste le probabili formazioni di Genoa-Cagliari. GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Juan Rodriguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Kiliçsoy, Esposito.

Alle 20.45 scendono in campo Juve e Cremonese. Queste le probabili formazioni. UVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Zerbin, Vandeputte, Johnsen; Bonazzoli, Vardy.

Mentre Raspadori sta pensando di tornare al Napoli, l’alternativa per la Roma ha un nome e un cognome: Donyell Malen. Ventisei anni, attaccante dell’Aston Villa, seconda punta ma anche prima all’occorrenza. Arrivato a Birmingham un anno fa per 25 milioni dal Borussia Dortmund, non è riuscito a incidere.

L'allarme del mercato della Lazio suona anche per giugno, sulle tracce di Romagnoli ci sarebbe Roberto Mancini, pronto a portarlo all’Al-Sadd. Alessio è in scadenza nel 2027, il rinnovo è sempre fermo alla promessa inevasa di Lotito del 2023. La distanza non è mai stata colmata e Romagnoli non ha mai fatto sconti.