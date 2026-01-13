Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Roma-Torino, Conte, Napoli e Lazio: le ultimissime

Le possibili scelte di Gasperini e Baroni per stasera. Oggi la decisione del giudice sportivo sul tecnico. Nuovo infortunio per Meret. Cancellieri e Isaksen possono partire?
La Roma di Gasperini alle 21 ospita il Torino di Baroni per gli ottavi di finale di Coppa Italia. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Dembélé, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams.

La notte di San Siro è stata folle per Conte che salterà domani il Parma e rischia seriamente di saltare anche il Sassuolo, dipende tutto dalla compilazione del referto. Oggi arriverà la decisione del giudice sportivo in merito alla squalifica del tecnico.

Non c'è pace per Alex Meret, 28enne portiere del Napoli e della Nazionale che fin qui ha vissuto una stagione poco fortunata. Tornato in gruppo dopo la frattura al piede, nel corso dell'allenamento ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, ha scritto il Napoli in coda al report giornaliero pubblicato sul proprio sito ufficiale. 

Tra i nomi più esposti del mercato della Lazio al momento ci sono quelli di Isaksen e Cancellieri. Dall’Inghilterra parlano di un possibile affondo del Brentford per Cancellieri, pronto a mettere sul tavolo una proposta da 15-16 milioni di euro bonus compresi. Per il danese, invece, non sono ancora arrivate offerte. Ma davanti a una proposta importante, il club non farebbe muro. 

 

