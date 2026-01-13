Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
Roma-Torino, Napoli, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Roma-Torino, Napoli, Fiorentina e tennis: le ultimissime

I giallorossi vengono eliminati dalla Coppa Italia. Due giornate di squalifica per Conte. I viola prendono Harrison. Ottimo esordio inn Australia per Berrettini
Roma subito fuori dalla Coppa Italia, il Torino vince 3-2 all'Olimpico. A Gasperini non basta il gol da sogno del baby Arena. Dopo la sconfitta in campionato, Gasperini perde ancora una volta il duello con i granata di Baroni che si prendono i quarti di finale con l'Inter. Ai padroni di casa non bastano i gol di Hermoso e del giovane attaccante sedicenne. 

 

Due giornate di squalifica per Antonio Conte. È questa la decisione del Giudice Sportivo, che gli ha inflitto anche un'ammenda di 15mila euro: il tecnico azzurro era stato espulso per le proteste furiose al 71' nella sfida a San Siro contro l'Inter, in occasione del rigore per il fallo di Rrhamani su Mkhitaryan. 

 

La Fiorentina ha praticamente chiuso l’operazione per portare a Firenze Jack Harrison, esterno offensivo inglese classe 1996. Un rinforzo importante per il reparto avanzato di Vincenzo Italiano, che da tempo cercava un profilo capace di garantire velocità, intensità e qualità nell’uno contro uno. 

 

Grande esordio in Australia per Matteo Berrettini che alla prima uscita stagionale si dimostra in un ottimo stato di forma. Si presenta al Kooyong Classic, esibizione in terra australiana, battendo lo statunitense Learner Tien, con un doppio 6-2.

 

 

 

