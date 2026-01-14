Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
Napoli-Parma, Inter-Lecce, Juve e tennis: le utimissime

Le possibili scelte dei tecnici per le gare dei recuperi. Un nome nuovo per il mercato bianconero. Oggi il Million Dollar One Point Slam
Alle 18.30 Il Napoli di Conte ospita il Parma di Cuesta nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Lang; Hojlund. PARMA (4-3-1-2): Corvi; Britschgi, Valenti, Circati, Valeri; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabe; Cutrone, Benedyczak.

Alle 20.45 l'Inter ospita il Lecce, queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Coulibaly; N'Dri, Gandelman, Sottil; Stulic.

C'è una vecchia idea che non passa di moda nel mercato della Juve, una pista che porta diritto in Francia e in particolare a Marsiglia. Obiettivo: Pierre-Emile Højbjerg. Il danese è sempre il preferito per aggiungere peso, personalità e qualità al centrocampo bianconero.

Cresce sempre di più l'attesa per gli Australian Open, che scatteranno ufficialmente il prossimo 18 gennaio. Intanto, gli appassionati potranno divertirsi con il Million Dollar One Point Slam a cui parteciperanno anche gli italiani Sinner e Paolini. Appuntamento oggi, 14 gennaio alla Rod Laver Arena alle 19 locali (ore 9 italiane).

 

