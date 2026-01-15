Corriere dello Sport.it
Como-Milan, Nazionale, calcio estero e nuoto: le ultimissime

Como-Milan, Nazionale, calcio estero e nuoto: le ultimissime

Le probabili formazioni. Quando escono i biglietti per i playoff. Il rinnovo di Giuliano Simeone. Katie Ledecky torna a vincere
3 min
Stasera il Milan è impegnato a Como alle 20.45 nel recupero della 16^ giornata, Allegri proverà a rispondere alla vittoria dell'Inter contro il Lecce. Nkunku è favorito su Pulisic per affiancare Leao. A disposizione anche Fullkrug, che nonostante l'infrazione a un dito del piede è stato convocato: stringerà i denti, andrà in panchina. Fabregas mantiene il dubbio in mezzo fra Da Cunha e Caqueret, mentre sugli esterni Smolcic e Valle sembrano favoriti per partire dal 1’.

 

C'è una data cerchiata in rosso sul calendario dell'Italia calcistica: 26 marzo 2026. Mancano due mesi e poco più alla semifinale dei play-off Mondiali che la Nazionale di Gattuso giocherà nello stadio dell'Atalanta contro l'Irlanda del Nord e per la quale venerdì 6 febbraio alle ore 12 partirà la vendita dei tagliandi. 

 

Giuliano Simeone è pronto a rinnovare con l'Atletico Madrid: c'è l'accordo per prolungare la durata del suo contratto fino al 2030 con una clausola rescissoria da 500 milioni di euro. Una cifra monstre. Un chiaro messaggio a tutti gli altri club rispetto alla sua centralità nel progetto. 

 

Ferma dall'estate scorsa, quando 2 ori ai Mondiali di Singapore, Katie Ledecky è tornata in vasca nelle Pro Swim Series 2026, vincendo i 1.500 stile libero con un tempo straordinario. A quasi 29 anni, la fuoriclasse statunitense del nuoto ha fatto fermare il cronometro 15'23"21, secondo miglior tempo di sempre

 

