giovedì 15 gennaio 2026
Como-Milan, Verona-Bologna, Atalanta e Juve: le ultimissime

Como-Milan, Verona-Bologna, Atalanta e Juve: le ultimissime

Nkunku e Rabiot firmano la vittoria. Orsolini e Castro show al Bentegodi. Raspadori ufficiale alla Dea. Yildiz in dubbio per il Cagliari
Il Milan batte il Como per 3-1 e chiude i recuperi della 16a giornata. Kempf porta gli uomini di Fabregas in vantaggio, poi i rossoneri dilagano con Nkunku e Rabiot che si regala la doppietta. Allegri sale al secondo posto a -3 dall'Inter, Como sesto a 34 punti.

Il Bologna si impone al Bentegodi in rimonta, sconfigge 3-2 il Verona e torna all'ottavo posto in classifica, rilanciando le proprie ambizioni europee. Firmano Orsolini, Odgaard e Castro. Gli uomini di Italiano superano la Lazio e si riportano a meno uno dall'Atalanta. Il Verona resta in ultima posizione in classifica.

Ora è ufficiale: Giacomo Raspadori è un calciatore dell'Atalanta. Ad annunciarlo attraverso i propri canali ufficiali è stato lo stesso club bergamasco, con la firma sul contratto arrivata dopo le visite mediche.

Spalletti incrocia le dita per le condizioni di Yildiz in vista della trasferta a Cagliari. Nell'allenamento mattutino a Vinovo il grande assente è stato il turco, colpito da una leggera sindrome influenzale che gli ha impedito di scendere in campo e che ne mette in dubbio la presenza contro gli isolani.

 

