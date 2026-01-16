Pisa-Atalanta, Roma, Juve e tennis: le ultimissime

La 21a giornata di Serie A si apre alla Cetilar Arena, con il Pisa che ospiterà l'Atalanta. Queste le probabili formazioni. PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.

Donyell Malen è ufficialmente il nuovo attaccante della Roma. Il club giallorosso ha annunciato il suo acquisto attraverso una nota sul sito ufficiale del club. Il centravanti olandese, ha scelto la maglia numero 14.

Chiesa, il Liverpool spara alto. Federico è ai margini del progetto tecnico di Slot ma gli inglesi intendono monetizzare: 20 milioni chiesti ai bianconeri per la sua cessione a titolo definitivo. La cifra non rientra naturalmente nei canoni della Continassa e testimonia ancora la distanza che c’è tra i club.

Jannik Sinner è tornato in campo sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Il match di esibizione disputato contro Felix Auger-Aliassime si è concluso in favore di Sinner con il punteggio di 6-4 4-6 10-4 un'ora e 56 minuti di gioco e ha regalato all'azzurro altre sensazioni positive in vista del primo turno degli Australian Open.