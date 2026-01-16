Dovbyk, Fiorentina, Serie D e sci alpino: le ultimissime

Non c'è pace per l'attacco della Roma e Artem Dovbyk: l'ucraino si opera, starà fuori un paio di mesi. La notizia scuote la Roma e di conseguenza anche il calciomercato. L’attaccante ucraino sarà costretto all’intervento chirurgico in Finlandia per la lesione miotendinea della coscia sinistra subita nel corso della sfida contro il Lecce dello scorso 6 gennaio.

La Fiorentina affronterà i polacchi dello Jagiellonia nei sedicesimi di finale di Conference League. Sorteggiati, a Nyon, gli accommpiamenti dei playoff a eliminazione diretta. La Viola, che ha concluso al quindicesimo posto la Fase Campionato, era testa di serie.

Douglas Costa è un nuovo calciatore del ChievoVerona. L'ex, tra le altre, di Bayern Monaco e Juve riparte dalla Serie D dopo la conclusione della sua esperienza in Australia con il Sydney FC: contratto di 6 mesi.

Wengen parla italiano. Giovanni Franzoni firma un’impresa straordinaria nel Super-G del Lauberhorn, conquistando la vittoria davanti ai grandi protagonisti della disciplina, compreso Marco Odermatt. Una giornata memorabile per il 23enne bresciano, che aveva già dato segnali importanti risultando il più veloce nelle prove cronometrate sulla celebre pista svizzera.