Commisso, Serie A, Coppa d'Africa e tennis: le ultimissime

È morto nella notte italiana Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. La notizia l'ha data il club viola con un comunicato in cui sono presenti le parole della famiglia e quelle di Mediacom. "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso.

Chivu ha tre dubbi, uno per ogni reparto. In attacco potrebbe lanciare la coppia formata da Lautaro e Pio Esposito, ma il match winner del recupero col Lecce resta in ballottaggio con Thuram. Possibile riposo per Akanji, con Acerbi favorito. Nell'Udinese non c'è Zaniolo, squalificato e pure infortunato. Atta dietro a Davis, con un dubbio a sinistra.

Le due deluse delle semifinali si affrontano un'ultima volta. Egitto e Nigeria si giocano la finale per il 3/4 posto. Le nazionali delle due stelle Salah e Osimhen devono accontentarsi della finalina dopo le sconfitte in semifinale rispettivamente contro Senegal e Marocco, che domenica si sfideranno nella finale della Coppa d’Africa. La partita è in programma oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 17, allo Stade Mohammed V di Casablanca, Marocco.

Non c'è pace per Matteo Berrettini: l'azzurro si ritira e non parteciperà agli Australian Open. Ancora problemi fisici, ancora una volta. "Ci vediamo nel 2027", ha scritto il profilo degli Australian Open che riporta anche le parole di Berrettini: "Mi dispiace tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi piace sempre essere qui e sentire il vostro incredibile supporto.