sabato 17 gennaio 2026
Cagliari-Juve, Napoli-Sassuolo, Udinese-Inter e Roma: le ultimissime

Gli uomini di Spalletti vanno ko. Al Maradona gli azzurri superano i neroverdi. Lautaro punisce la squadra di Runjaic. Bailey non convocato per Torino
2 min
TagsCagliari-JuveNapoli-SassuoloUdinese-Inter

 

 

Impresa del Cagliari all'Unipol Domus. Gli isolani battono la Juventus di Spalletti 1-0. Decisivo un gol di Mazzitelli al 65'. Una sconfitta pesante per i bianconeri che non riescono nel sorpasso sulla Roma, impegnata a Torino in questa giornata. Il gruppo di Pisacane è quindicesimo a 22 punti.

Napoli-Sassuolo finisce 1-0. Al Maradona, la squadra di Antonio Conte risponde all'Inter di Cristian Chivu e tiene il passo dei nerazzurri grazie al gol vittoria di Stanislav Lobotka, che decide la gara al minuto 7 del primo tempo.

Colpaccio Inter a Udine: i nerazzurri sbancano il 'Bluenergy Stadium' e provano la fuga. L'1-0 finale porta la firma di Lautaro Martinez (20'), all'undicesimo centro in campionato. Tre punti d'oro per la formazione di Chivu che sale a 49 punti, a +6 sul Milan e a +9 sul Napoli.

Leon Bailey, inizialmente inserito nella lista dei convocati per la sfida contro il Torino ma poi rimosso all'ultimo momento. "Bailey non è partito per indisposizione all’ultimo momento", il messaggio della Roma che annuncia così un'altra pesante assenza per Gasperini nella trasferta granata.

 

 

