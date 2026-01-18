Bologna-Fiorentina, Torino-Roma, Milan-Lecce e tennis: le ultimissime

Alle 15 il Bologna di Italiano ospita la Fiorentina di Vanoli. Queste le probabili formazioni. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmunsson; Piccoli.

Dopo essersi affrontate in Coppa Italia, Torino e Roma tornano a sfidarsi in Serie A. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Zapata, Adams. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

Alle 20.45 il Milan ospita il Lecce. Queste le probabili formazioni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Kouassi, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; T. Morente, Gandelman, Banda; Stulic.

Termina prima del previsto l'avventura del tennista azzurro Flavio Cobolli agli Australian Open. Il tennista romano è sceso in campo con problemi allo stomaco che lo hanno debilitato prima e durante la partita contro il britannico Arthur Fery. Per il numero 185 del ranking vittoria in tre set 7-6 (1) 6-4 6-1.