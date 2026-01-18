Milan, Coppa d'Africa, Roma e Fiorentina: le ultimissime

Fullkrug entra e stende il Lecce, il Milan di Allegri vince ancora e va a -3 dall’Inter nel match della domenica sera

Il Senegal vince la Coppa d’Africa al termine di una finale incredibile. 1-0 il risultato finale con il Marocco che ha sbagliato un rigore all’ultimo secondo dei tempi regolamentari.

Dopo l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia, la Roma si prende la rivincita all'Olimpico Grande Torino nella 21ª giornata di Serie A, grazie al debuttante Malen (primo gol in Italia e con la maglia romanista) e al gioiello Dybala.

A un giorno dalla morte del presidente Rocco Commisso, la Fiorentina ha conquistato tre punti importantissimi in classifica. La squadra di Vanoli (squalificato per l'occasione) ha battuto 2-1 al Dall'Ara il Bologna del grande ex Vincenzo Italiano. Decidono le reti nel primo tempo di Mandragora e Piccoli.