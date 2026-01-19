Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Cremonese-Verona, Lazio-Como, Napoli e Fiorentina: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per le due gare odierne. Lesioni per Politano e Rrahmani. Dove seguire i funerali di Rocco Commisso
Alle 18.30 l'Hellas Verona fa visita alla Cremonese. Queste le probabili formazioni. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. H. VERONA (3-5-2): Montipò; Ebosse, Nelsson, Slotsager; Oyegoke, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Lazio e Como si affrontano allo stadio Olimpico di Roma alle 20.45. Queste le probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, A. Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, N. Paz, J. Rodriguez; Douvikas. 

Non c'è pace in casa Napoli. Alla lunga lista di infortunati si aggiungono infatti anche Matteo Politano e Amir Rrahmani. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. Per il primo lo stop è di 3 settimane-un mese, per il secondo 15 giorni.

La Fiorentina ha annunciato, tramite una nota ufficiale sul sito, che "I funerali del Presidente Rocco Commisso che si svolgeranno a New York nella chiesa di St. Patrick il 21 gennaio alle ore 10.00 (le 16.00 in Italia) potranno essere seguiti attraverso i canali ufficiali social di St. Patrick's Cathedral NYC".

 

