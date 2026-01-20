Corriere dello Sport.it
Napoli, Inter, Roma e Sinner: le ultimissime

Napoli, Inter, Roma e Sinner: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori. Il club giallorosso su Dragusin. L'altoatesino batte Gaston agli Australian Open
2 min
Il Copenaghen di Neestrup ospita il Napoli nella settima giornata della fase campionato di Champions League. Queste le probabili scelte di Conte. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. 

L'Inter di Chivu ospita invece l'Arsenal di Arteta. Questa la probabile formazione nerazzurra. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. 

Gasperini avrebbe chiesto a Massara di dare priorità all’acquisto di un centrale. L'affare Dragusin era stato in qualche modo già impostato, incontrando l’alto gradimento del calciatore ma scontrandosi con la resistenza del Tottenham, che valuta il romeno 20 milioni di euro.

Jannik Sinner vince all'esordio degli Australian Open. Hugo Gaston si ritira dopo due set, con l’italiano avanti 6-2 6-1. Al termine del secondo parziale il francese stringe la mano all’avversario e lascia il campo, condizionato da problemi intestinali.

 

