Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Copenaghen-Napoli, Inter-Arsenal, Roma e calcio estero: le ultimissime

Copenaghen-Napoli, Inter-Arsenal, Roma e calcio estero: le ultimissime

Gli azzurri non vanno oltre l'uno a uno. I gunners superano i nerazzurri. Bailey torna all'Aston Villa. Bove riparte dal Watford
2 min
TagsnapoliInterRoma

 

 

 

Il Napoli per la prima volta non perde in Champions in trasferta in questa edizione, ma è un pareggio amaro che serve a poco. Soltanto uno pari in casa del Copenaghen, ora si complica anche la corsa play-off. 

 

Inter-Arsenal 1-3. A San Siro è stata la notte della gara valida per la settima giornata della Fase Campionato di Champions League. I nerazzurri hanno perso contro i Gunners in una gara che ha confermato lo spettacolo che promettava alla vigilia: doppietta di Gabriel Jesus e gol di Gyökeres. Di Sucic la rete dei padroni di casa, che avevano fissato il punteggio sull'1-1

 

La storia tra la Roma e Leon Bailey è già finita. Il giocatore torna all'Aston Villa dopo soli sei mesi di prestito. Il calciatore giamaicano ha avuto un impatto decisamente negativo nella Capitale, un'avventura segnata da infortuni e prestazioni sotto tono fino all'epilogo che tutti si aspettavano. 

 

Edoardo Bove, ci siamo: l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina è un giocatore del Watford. Bove ha firmato oggi, 20 gennaio, e nel pomeriggio, intorno alle 17, sarà ufficialmente un calciatore della seconda serie inglese. I test medici sono andati nel migliore dei modi, Bove è pronto a regalarsi una seconda vita in Inghilterra.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS