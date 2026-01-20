Copenaghen-Napoli, Inter-Arsenal, Roma e calcio estero: le ultimissime

Il Napoli per la prima volta non perde in Champions in trasferta in questa edizione, ma è un pareggio amaro che serve a poco. Soltanto uno pari in casa del Copenaghen, ora si complica anche la corsa play-off.

Inter-Arsenal 1-3. A San Siro è stata la notte della gara valida per la settima giornata della Fase Campionato di Champions League. I nerazzurri hanno perso contro i Gunners in una gara che ha confermato lo spettacolo che promettava alla vigilia: doppietta di Gabriel Jesus e gol di Gyökeres. Di Sucic la rete dei padroni di casa, che avevano fissato il punteggio sull'1-1

La storia tra la Roma e Leon Bailey è già finita. Il giocatore torna all'Aston Villa dopo soli sei mesi di prestito. Il calciatore giamaicano ha avuto un impatto decisamente negativo nella Capitale, un'avventura segnata da infortuni e prestazioni sotto tono fino all'epilogo che tutti si aspettavano.

Edoardo Bove, ci siamo: l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina è un giocatore del Watford. Bove ha firmato oggi, 20 gennaio, e nel pomeriggio, intorno alle 17, sarà ufficialmente un calciatore della seconda serie inglese. I test medici sono andati nel migliore dei modi, Bove è pronto a regalarsi una seconda vita in Inghilterra.