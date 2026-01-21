Corriere dello Sport.it
Atalanta, Juve, Roma e Lazio: le ultimissime

Atalanta, Juve, Roma e Lazio: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per le gare di Champions. Bailey torna all'Aston Villa. Anche Romagnoli potrebbe partire
2 min
Alle 21 l'Atalanta di Palladino ospita l'Athletic Bilbao di Valverde nella settima giornata della fase campionato di Champions League. Questa la probabile formazione della Dea. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. 

Allo stesso orario la Juventus ospita il Benfica di Mourinho. Questa la probabile formazione di Spalletti. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. 

Si attendeva solo l'annuncio, adesso c'è anche quello: Leon Bailey torna all'Aston Villa e in Premier League. Dopo sei mesi di prestito e un'avventura alla Roma decisamente tormentata, tra infortuni e impatto negativo, l'attaccante giamaicano lascia la Capitale e rientra alla base.

Dopo Castellanos e Guendouzi può partire anche Romagnoli. Spinge per l’Al-Sadd di Mancini, sedotto dai sei milioni l’anno offerti per tre anni, mettono a rischio il legame d’amore e fedeltà con la Lazio del suo cuore quanto la promessa di rinnovo (inevasa) fatta da Lotito nel 2023. 

 

