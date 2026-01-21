Juve, Atalanta, Fiorentina e Manchester City: le ultimissime

Un uno-due devastante nel secondo tempo regala alla Juventus almeno la certezza dei playoff di Champions League. Se poi dovesse vincere a Monaco tra una settimana chissà... Intanto Spalletti porta a casa contro il Benfica tre punti preziosissimi.

Dal terzo al tredicesimo posto in 45 minuti. L'Atalanta, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio e alle spalle solo di Arsenal e Bayern Monaco in classifica, si fa rimontare ed esce dalla zona che le consentirebbe di approdare direttamente agli ottavi di finale, scendendo in quella playoff.

A lasciare Firenze sarà Edin Dzeko, atteso domani in Germania per sottoporsi alle visite mediche e accasarsi con un contratto fino a giugno allo Schalke 04

Bodø/Glimt-Manchester City si è conclusa, contro ogni pronostico, con la vittoria della squadra di casa, per 3-1 contro i ‘Citizens’. Il gruppo di capitani del City ha deciso di risarcire la spesa dei biglietti ai 374 tifosi che avevano deciso di seguire la squadra in trasferta, per un totale di circa 10.700 euro di risarcimento.