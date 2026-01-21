Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Juve, Atalanta, Fiorentina e Manchester City: le ultimissime

Juve, Atalanta, Fiorentina e Manchester City: le ultimissime

Champions, vittoria per i bianconeri e sconfitta per i Bergmaschi. Dzeko saluta Firenze. I citizens rimborsano i loro tifosi
2 min
TagsjuveatalantaFiorentina

 

 

Un uno-due devastante nel secondo tempo regala alla Juventus almeno la certezza dei playoff di Champions League. Se poi dovesse vincere a Monaco tra una settimana chissà... Intanto Spalletti porta a casa contro il Benfica tre punti preziosissimi. 

 

Dal terzo al tredicesimo posto in 45 minuti. L'Atalanta, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio e alle spalle solo di Arsenal e Bayern Monaco in classifica, si fa rimontare ed esce dalla zona che le consentirebbe di approdare direttamente agli ottavi di finale, scendendo in quella playoff.

 

A lasciare Firenze sarà Edin Dzeko, atteso domani in Germania per sottoporsi alle visite mediche e accasarsi con un contratto fino a giugno allo Schalke 04

 

Bodø/Glimt-Manchester City si è conclusa, contro ogni pronostico, con la vittoria della squadra di casa, per 3-1 contro i ‘Citizens’. Il gruppo di capitani del City ha deciso di risarcire la spesa dei biglietti ai 374 tifosi che avevano deciso di seguire la squadra in trasferta, per un totale di circa 10.700 euro di risarcimento. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS