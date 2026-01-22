Bologna, Roma, Napoli e Sinner: le ultimissime

Il Bologna di Vincenzo Italiano oggi ospita gli scozzesi del Celtic in occasione della settima giornata della fase campionato di Europa League. Queste le probabili scelte di Italiano. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Dallinga.

La Roma di Gian Piero Gasperini ospita invece lo Stoccarda. Queste le probabili scelte giallorosse. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Il Napoli prova a dare una scossa al mercato e all’impasse dell’attacco: virata decisa su Giovane Santana do Nascimento. Il Verona ha intenzione di cederlo per una ventina di milioni, la concorrenza non manca (Lazio compresa) e dunque bisogna innanzitutto vendere.

Avanza al terzo turno Jannik Sinner agli 'Australian Open'. Il numero 2 del mondo apre il programma serale della 'Rod Laver Arena', annichilendo il 33enne australiano James Duckworth, battuto in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Ora la sfida con l'americano Eliot Spizzirri.