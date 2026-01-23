Inter-Pisa, Roma, Napoli e Juve: le ultimissime

Prende il via la 22a giornata di Serie A stasera alle 20.45 col match tra Inter e Pisa. Queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, P.Esposito. PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Durosinmi.

Lorenzo Venturino è sbarcato nella capitale. Il classe 2006 è arrivato a Roma per sottoporsi alle visite mediche, prima di iniziare la sua avventura a Trigoria. Si metterà a disposizione di Gasperini e prenderà il posto di Baldanzi, ceduto al Genoa. Operazione con formula del prestito, con diritto di riscatto.

Napoli-Giovane, operazione in chiusura. Il ds Manna sta concludendo anche l’intesa con il calciatore per provare a metterlo a disposizione di Conte in tempi brevissimi, questione di ore, già prima della partita di domenica con la Juventus.

Youssef En-Nesyri è vicinissimo a diventare il nuovo attaccante per Luciano Spalletti. Ieri il direttore sportivo della Juve, Marco Ottolini, si è diretto verso il lato asiatico di Istanbul, dove ha sede il Fenerbahce. Si può muovere in prestito con diritto di riscatto - magari ancorando l'obbligo al quarto posto - per una cifra inizialmente più alta.