venerdì 23 gennaio 2026
Inter-Pisa, Romagnoli, Roma e Premier League: le ultimissime

I nerazzurri vincono 6-2 in rimonta. Il difensore è partito per la trasferta dei biancocelesti, poi verrà ceduto. Baldanzi al Genoa. Lucca al Forest
TagsInterLazioRoma

 

 

La 22ª giornata di Serie A si è aperta con l'anticipo di San Siro, che ha visto l'Inter surclassare per 6-2 il Pisa e allungare in classifica sulle inseguitrici Milan e Napoli, impegnate nel doppio big-match con Roma e Juventus. Eppure per i nerazzurri era iniziata malissimo, con i toscani avanti di due gol grazie alle prodezze di Moreo. Poi Chivu inserisce Dimarco, che cambia la partita, sfornando assist e andando anche in gol. Nerazzurri pronti a godersi il weekend, che potrebbe valere la prima vera fuga del campionato. 

Sono ventiquattro i giocatori a disposizione dell'allenatore della LazioMaurizio Sarri, in vista della trasferta a Lecce in programma domani, sabato 24 gennaio, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Nell'elenco figurano Romagnoli (sempre più vicino all'addio)Basic Vecino. Assenti Rovella Cataldi (squalificato).

Tommaso Baldanzi è ufficialmente un nuovo calciatore del Genoa. Ad annunciarne l'arrivo dalla Roma è stato lo stesso club ligure, dove il 22enne trequartista ritrova Daniele De Rossi che è già stato suo allenatore in giallorosso. 

Ora è ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo attaccante del Nottingham Forest, che attraverso i propri canali ne ha annunciato l'arrivo in prestito dal Napoli (con diritto di riscatto a favore degli inglesi).

 

 

 

