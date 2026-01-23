Inter-Pisa, Romagnoli, Roma e Premier League: le ultimissime

La 22ª giornata di Serie A si è aperta con l'anticipo di San Siro, che ha visto l'Inter surclassare per 6-2 il Pisa e allungare in classifica sulle inseguitrici Milan e Napoli, impegnate nel doppio big-match con Roma e Juventus. Eppure per i nerazzurri era iniziata malissimo, con i toscani avanti di due gol grazie alle prodezze di Moreo. Poi Chivu inserisce Dimarco, che cambia la partita, sfornando assist e andando anche in gol. Nerazzurri pronti a godersi il weekend, che potrebbe valere la prima vera fuga del campionato.

Sono ventiquattro i giocatori a disposizione dell'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, in vista della trasferta a Lecce in programma domani, sabato 24 gennaio, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Nell'elenco figurano Romagnoli (sempre più vicino all'addio), Basic e Vecino. Assenti Rovella e Cataldi (squalificato).

Tommaso Baldanzi è ufficialmente un nuovo calciatore del Genoa. Ad annunciarne l'arrivo dalla Roma è stato lo stesso club ligure, dove il 22enne trequartista ritrova Daniele De Rossi che è già stato suo allenatore in giallorosso.

Ora è ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo attaccante del Nottingham Forest, che attraverso i propri canali ne ha annunciato l'arrivo in prestito dal Napoli (con diritto di riscatto a favore degli inglesi).