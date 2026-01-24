Como-Torino, Fiorentina-Cagliari, Lecce-Lazio e Roma: le ultimissime
Il sabato di Serie A si apre con Como-Torino alle 15. Queste le probabili formazioni. COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, da Cunha, Caqueret; Rodriguez, Paz; Baturina. TORINO (3-1-4-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Ilkhan; Lazaro, Vlasic, Nije, Biraghi; Adams, Ngonge.
Alle 18 scendono in campo Fiorentina e Cagliari al Franchi. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, S.Esposito.
Al Via del Mare alle 20.45 va in scena Lecce-Lazio. Queste le probabili formazioni. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Taylor, Basic, Vecino; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni.
Lorenzo Venturino è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso, come dichiarato dallo stesso club attraverso un comunicato. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto dal Genoa. Il classe 2006 ha scelto la maglia numero 20.