sabato 24 gennaio 2026
Lecce-Lazio, Fiorentina-Cagliari, Como-Torino e Napoli: le ultimissime

LAZIO. La squadra di Vanoli resta terzultima. Goleada degli uomini di Fabregas. Giovane è un nuovo giocatore azzurro: è ufficiale
La sfida tra Lecce e Lazio termina senza reti: 0-0 al Via del Mare. Nessuna delle due squadre riesce a sbloccare la partita e portano a casa un punto a testa. Primo tempo dove è stata la squadra di Di Francesco a fare la partita per larghi tratti, senza però riuscire a creare pericoli in area. 

Prima sconfitta del 2026 per la Fiorentina. A Firenze passa il Cagliari. Micidiale in contropiede la squadra di Pisacane, che colpisce con Kilicsoy e Palestra, migliore in campo ed al suo primo centro in Serie A. La rete nel finale di Brescianini riaccende le speranze viola, ma alla fine è 2-1 per i sardi. 

Il como stravince 6-0 col Torino. Basta poco più di un quarto d'ora di gioco agli uomini di Fabregas per ipotecare il successo: gol di Douvikas all'8', raddoppio di Baturina al 16'. Tris di Da Cunha su rigore al 59', doppietta di Douvikas al 66'. Alla festa del gol partecipano anche Kuhn al 70' e Caqueret al 76'.

Ora è arrivata anche l’ufficialità: Giovane è un nuovo calciatore del Napoli. A rendere nota l’operazione è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis che ha anticipato la comunicazione del club attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X: “Benvenuto Giovane!”.

 

