Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, Juve-Napoli e Roma-Milan: le ultimissime
Alle 15 l'Atalanta di Palladino accoglie il Parma. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Benedyczak, Pellegrino.
Stesso orario per Genoa-Bologna, queste le probabili formazioni. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
Big match alle 18 tra Juve e Napoli. Queste le probabili formazioni. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.
La Roma ospita il Milan nel posticipo di stasera. Queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; Dybala, Malen. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.