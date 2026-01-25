Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, Juve-Napoli e Roma-Milan: le ultimissime

Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, Juve-Napoli e Roma-Milan: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per i match odierni
2 min
Tagsatalanta-parmaGenoa-BolognaJuve-Napoli

 

 

Alle 15 l'Atalanta di Palladino accoglie il Parma. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Benedyczak, Pellegrino. 

Stesso orario per Genoa-Bologna, queste le probabili formazioni. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. 

Big match alle 18 tra Juve e Napoli. Queste le probabili formazioni. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

La Roma ospita il Milan nel posticipo di stasera. Queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; Dybala, Malen. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS