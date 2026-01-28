Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Inter, Juve, Napoli e Atalanta: le ultimissime

Inter, Juve, Napoli e Atalanta: le ultimissime

Le probabili formazioni per i match di Champions di stasera
2 min
TagsDortmund-InterMonaco-JuveNapoli-Chelsea

 

 

Stasera alle 21 si gioca l'ultima giornata della League Phase della Champions. L'Inter gioca al Signal Duna Park di Dortmund con la qualificazione ai playoff già in tasca. Queste le possibili scelte di Chivu. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez.

La Juve arriva stasera con l'incredibile possibilità di qualificarsi tra le prime otto e volare direttamente agli ottavi. Questa la probabile formazione contro il Monaco. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Kostic; Koopmeiners, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; Openda. 

Napoli-Chelsea, è tempo di big match. Allo stadio Maradona va in scena una grande notte europea. Questa la probabile formazione di Conte. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. 

L'Atalanta di Palladino, tredicesima a 13 punti, già aritmeticamente ai playoff, deve imporsi stasera sull'Union Saint Gilloise. Questa la probabile formazione di stasera. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS