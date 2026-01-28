Inter, Juve, Napoli e Atalanta: le ultimissime
Stasera alle 21 si gioca l'ultima giornata della League Phase della Champions. L'Inter gioca al Signal Duna Park di Dortmund con la qualificazione ai playoff già in tasca. Queste le possibili scelte di Chivu. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez.
La Juve arriva stasera con l'incredibile possibilità di qualificarsi tra le prime otto e volare direttamente agli ottavi. Questa la probabile formazione contro il Monaco. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Kostic; Koopmeiners, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; Openda.
Napoli-Chelsea, è tempo di big match. Allo stadio Maradona va in scena una grande notte europea. Questa la probabile formazione di Conte. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund.
L'Atalanta di Palladino, tredicesima a 13 punti, già aritmeticamente ai playoff, deve imporsi stasera sull'Union Saint Gilloise. Questa la probabile formazione di stasera. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic.