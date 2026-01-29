Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
Dybala, Bellanova, Australian Open e Nba: le ultimissime

Si attendono gli esami strumentali per l'argentino. L'esterno torna a disposizione. Quando gioca Sinner. Le ultime dal basket USA
2 min
Paulo Dybala tiene in apprensione la Roma e i suoi tifosi. L’attaccante argentino ha riportato una botta al ginocchio nel corso della sfida contro il Milan, accusando dolore già al termine del match. In mattinata il giocatore è stato visitato dallo staff medico: le prime sensazioni fanno pensare a una semplice contusione, ma per maggiore cautela Dybala si sottoporrà a esami strumentali nella giornata di domani.

L'Atalanta recupera Raoul Bellanova per la trasferta di domenica prossima contro il Como. L'esterno destro, rimasto a lavorare a Zingonia in occasione della partita di Champions League con l'Union Saint-Gilloise, ha saltato le ultime dieci partite. 

La sfida tra Sinner e Djokovic, valida per la semifinale degli Australian Open 2026, andrà in scena venerdì 30 gennaio sulla Rod Laver Arena non prima delle 9:30 del mattino italiane. 

I Cleveland Cavaliers non conoscono soste e continuano a volare. Al Rocket Mortgage FieldHouse arriva la quinta vittoria consecutiva, un successo pesantissimo contro i Los Angeles Lakers travolti con un netto 129-99, in una serata dal forte valore simbolico: quella che potrebbe essere stata l’ultima partita di LeBron James a Cleveland da giocatore

