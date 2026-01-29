Dybala, Bellanova, Australian Open e Nba: le ultimissime

Paulo Dybala tiene in apprensione la Roma e i suoi tifosi. L’attaccante argentino ha riportato una botta al ginocchio nel corso della sfida contro il Milan, accusando dolore già al termine del match. In mattinata il giocatore è stato visitato dallo staff medico: le prime sensazioni fanno pensare a una semplice contusione, ma per maggiore cautela Dybala si sottoporrà a esami strumentali nella giornata di domani.