Djokovic, Przyborek, Fiorentina e sci: le ultimissime

Dieci ore di tennis spaziale per decretare la finale degli Australian Open 2026, primo Grande Slam della stagione, che vedrà sfidarsi il numero uno del mondo Alcaraz e il 'maestro' Djokovic, capace di un'incredibile impresa contro Sinner. Due semifinali epiche, decise entrambe al quinto set dopo una spettacolare altalena di emozioni. Per Jannik, che sognava il tris a Melbourne, la prima delusione della stagione.

"Adrian is here". Con un post pubblicato sui profili social ufficiali del club, la Lazio ha accolto Adrian Przyborek, centrocampista classe 2007, acquistato dal Pogon. Il giovane polacco è sbarcato a Fiumicino, con un volo proveniente da Berlino.

Ci sono anche Moise Kean e Roberto Piccoli fra i 23 convocati per la trasferta della Fiorentina domani alle 18 contro il Napoli: il primo mancava da tre partite (due di campionato e una di Coppa Italia) per problemi alla caviglia, il secondo ha lavorato a parte in questi giorni per smaltire il risentimento all'adduttore destro.

La campionessa americana Lindsey Vonn è caduta immediatamente dopo il via della discesa di cdm di Crans Montana dopo essere atterrata male in un salto. L'americana è finita nelle reti di protezione. Gli sci non le si sono staccati mentre subito sono scattati i soccorsi.