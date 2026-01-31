Lazio-Genoa, Champions League, Europa League e Napoli: le ultimissime

La Lazio vince col cuore una gara molto ostica all'Olimpico. Battuto il Genoa per 3-2 in uno stadio semi vuoto per la protesta dei tifosi. Sblocca la gara Pedro al 56' su rigore, raddoppia Taylor al 62' e sigla la sua prima rete in biancoceleste. I liguri alzano la testa e accorciano le distanze con Malinovsky su penalty, pareggia Vitinha al 75'. All'ultimo respiro ancora un rigore, trasformato da Cataldi, regala la vittoria a Sarri.

Urna poco benevola per le squadre italiane nel sorteggio per i Playoff di Champions League. Juve, Inter e Atalanta giocheranno rispettivamente le gare d'andata a Istanbul, Bodo e Dortmund. La prima dei bianconeri è in programma il 17 febbraio alle 18:45, mentre all'Allianz Stadium si giocherà il 25 febbraio alle 21. L'Inter affronterà in Norvegia il Bodo il 18 febbraio alle 21, il ritorno a San Siro invece andrà in scena il 24 febbraio, sempre alle 21. Infine, la Dea giocherà l'andata in Germania il 17 febbraio alle 21 e il ritorno a Bergamo il 25 febbraio alle 18:45.

L'urna di Nyon ha svelato gli accoppiamenti di Europa League e le avversarie di Bologna e Roma. La squadra di Italiano ha pescato i norvegesi del Brann: un abbinamento che interessa anche i giallorossi. Infatti, la vincente tra Bologna e Brann potrebbe incrociare agli ottavi proprio la Roma o il Friburgo.

Luca Marianucci saluta il Napoli e va in prestito al Torino. Nuova esperienza in Serie A per il difensore arrivato dall'Empoli e mai impiegato con continuità da Antonio Conte. In fondo alle gerarchie del tecnico salentino, Marianucci terminerà la stagione in maglia granata.