Lazio, Cagliari-Verona, Napoli-Fiorentina e Di Lorenzo: le ultimissime

La storia tra Alessio Romagnoli e la Lazio continuerà ancora. Il passaggio all'Al Sadd non si è concretizzato. I due club hanno trattato fino alla chiusura del mercato in Qatar, ma non sono riusciti a concludere la trattativa, divisi da una differenza economica.

Show del Cagliari all'Unipol Domus. Gli isolani battono 4-0 un Verona in crisi profonda, fermo all'ultimo posto in classifica. A segno Mazzitelli, Kilicsoy, Sulemana e Idrissi. Scaligeri rimasti in 10 al 51' per l'espulsione di Sarr.

Il Napoli e Conte riassaporano il gusto della vittoria dopo le sconfitte con Juventus e Chelsea. Tre punti pesanti, fondamentali per restare agganciati alla rincorsa alle prime posizioni, arrivati grazie ai gol di Vergara (ancora lui) e di Gutierrez. Alla Fiorentina non basta la prima rete in Serie A di Solomon.

Altra bruttissima notizia per il Napoli di Antonio Conte, che perde per infortunio capitan Di Lorenzo nel primo tempo del match al Maradona contro la Fiorentina. Il terzino ha messo male il ginocchio sinistro nella propria area di rigore e ha subito chiesto il cambio. Il giocatore è uscito in barella e ora si attendono tutti gli accertamenti del caso.