Australian Open, Cremonese-Inter, Parma-Juve e Pisa: le ultimissime
Carlos Alcaraz conquista il titolo degli Australian Open e scrive una pagina storica del tennis. Il murciano si impone per la prima volta a Melbourne Park superando in finale Novak Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 dopo poco più di tre ore di battaglia.
Alle 18 la Cremonese ospita l'Inter, queste le probabili formazioni. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; F.P. Esposito, L. Martinez.
Il match della domenica sera è Parma-Juve, queste le probabili scelte di Cuesta e Spalletti. PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Estèvez, Keita, Sorensen; Bernabé, Ondrejka; Pellegrino. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.
Il Pisa esonera ufficialmente il tecnico Alberto Gilardino. Come comunicato attraverso nota ufficiale sul sito del club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra.