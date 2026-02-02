Udinese-Roma, Inter, Lazio e Juve: le ultimissime

Lunedì di trasferta per la Roma che vola a Udine. Queste le probabili formazioni di stasera. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibhue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.

Una pesante multa dal giudice sportivo, la chiusura del settore ospiti per una o più partite in trasferta e possibili ripercussioni anche in casa per la curva. Un gesto sconsiderato ha macchiato Cremonese-Inter, quando al 4’ della ripresa un petardo è esploso tra i piedi del portiere Audero.

Saluta anche Matias Vecino. Sull'uruguaiano ieri c'era il forte interesse del Celta Vigo e la Lazio oggi ufficializzerà la cessione gratuita: il centrocampista è in scadenza a giugno, ma a 25 presenze stagionali si attiverebbe una clausola per il rinnovo automatico di un anno.

Il Galatasaray, preso atto dell'interesse della Juve, ha metabolizzato e risposto con una semplice richiesta: 15 milioni di euro. Icardi aveva dato disponibilità all'accordo, forse per ritornare in Italia e in un campionato differente dopo anni di Ligue 1 e Super Lig. Con il passare delle ore l’affare è collassato.