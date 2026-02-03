Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 3 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bologna-Milan, Lazio, Ligue 1 e CR7: le ultimissime

Bologna-Milan, Lazio, Ligue 1 e CR7: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per il match di stasera. Il difensore dà un segnale di ripartenza. Lite in allenamento del Marsiglia. Cristiano Ronaldo si rifiuta di giocare a causa del mercato
2 min
TagsBologna-MilanLazioCR7

 

 

Bologna-Milan va in scena stasera alle 20.45 per la ventitreesima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni. BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe. MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

Alessio Romagnoli ieri mattina si è allenato da solo a Formello, un segnale di ripartenza. Oggi conta di rientrare in gruppo, la ripresa è alle 15. Si capirà se il Lotito furente di sabato ha smaltito la furia scatenata dal no finale del difensore. Poi toccherebbe a Sarri decidere se rilanciare subito Romagnoli contro la Juve o se fargli scontare una penitenza. 

Il Marsiglia sta vivendo momenti complicati fuori e dentro il campo. "La Provence" ha scritto che durante l'allenamento di ieri sarebbe scoppiata una lite tra Kondogbia e Vermeeren, con l'ex interista che sarebbe intervenuto più volte fallosamente in partitella sul collega di reparto, senza che lo staff tecnico intervenisse e con la situazione che sarebbe rapidamente degenerata.

Cristiano Ronaldo sarebbe intenzionato a non scendere in campo nel prossimo impegno di campionato contro l’Al-Riyadh. Secondo fonti interne al club, il malumore di Ronaldo deriverebbe dalla gestione del PIF, il Fondo Pubblico di Investimento saudita che controlla l’Al Nassr da tre anni. Il capitano non gradirebbe il ridimensionamento degli investimenti destinati alla squadra.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS