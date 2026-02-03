Bologna-Milan, Lazio, Ligue 1 e CR7: le ultimissime

Bologna-Milan va in scena stasera alle 20.45 per la ventitreesima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni. BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe. MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

Alessio Romagnoli ieri mattina si è allenato da solo a Formello, un segnale di ripartenza. Oggi conta di rientrare in gruppo, la ripresa è alle 15. Si capirà se il Lotito furente di sabato ha smaltito la furia scatenata dal no finale del difensore. Poi toccherebbe a Sarri decidere se rilanciare subito Romagnoli contro la Juve o se fargli scontare una penitenza.

Il Marsiglia sta vivendo momenti complicati fuori e dentro il campo. "La Provence" ha scritto che durante l'allenamento di ieri sarebbe scoppiata una lite tra Kondogbia e Vermeeren, con l'ex interista che sarebbe intervenuto più volte fallosamente in partitella sul collega di reparto, senza che lo staff tecnico intervenisse e con la situazione che sarebbe rapidamente degenerata.

Cristiano Ronaldo sarebbe intenzionato a non scendere in campo nel prossimo impegno di campionato contro l’Al-Riyadh. Secondo fonti interne al club, il malumore di Ronaldo deriverebbe dalla gestione del PIF, il Fondo Pubblico di Investimento saudita che controlla l’Al Nassr da tre anni. Il capitano non gradirebbe il ridimensionamento degli investimenti destinati alla squadra.