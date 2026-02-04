Inter-Torino, Di Lorenzo, giudice sportivo e Serie A: le ultimissime

Nel primo quarto di finale di Coppa Italia Inter e Torino si sfidano a Monza (mercoledì 4 febbraio ore 21) per un posto in semifinale. Chivu col ballottaggio Thuram-Esposito per affiancare Bonny, mentre sono in crescita le quotazioni di Matteo Cocchi per giocare titolare. Baroni si affida in avanti ad Adams e Zapata.

La sfortunata stagione per il Napoli e per Antonio Conte, non sembra voler migliorare, almeno per quanto riguarda gli infortuni. Ai numerosissimi giocatori già fermi ai box, si è aggiunto il capitano Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella nella sfida casalinga contro la Fiorentina. Gli esami avevano scongiurato la rottura del crociato, ma il numero 22 si opera comunque.

Ammenda di 50.000 euro e diffida specifica, questa l'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo per l’Inter per il petardo che ha sfiorato Audero.

Il big match tra Juventus e e Lazio, con Sarri che torna allo Stadium, diretta da Guida con Mazzoleni al Var e Maresca Avar. Lunedì concludono Atalanta-Cremonese alle 18.30 con Piccinini e Roma-Cagliari alle 20.45 con il fischietto ligure della sezione di Genoa, Marcenaro.