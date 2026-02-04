Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Inter-Torino, Di Lorenzo, giudice sportivo e Serie A: le ultimissime

Inter-Torino, Di Lorenzo, giudice sportivo e Serie A: le ultimissime

Come dovrebbero scendere in campo le due squadre. Il terzino si sottoporrà ad intervento chirurgico. Arriva un'ammenda per i nerazzurri. Le designazioni del weekend.
2 min
Tagscoppa italianapoliInter

 

 

Nel primo quarto di finale di Coppa Italia Inter e Torino si sfidano a Monza (mercoledì 4 febbraio ore 21) per un posto in semifinale. Chivu col ballottaggio Thuram-Esposito per affiancare Bonny, mentre sono in crescita le quotazioni di Matteo Cocchi per giocare titolare. Baroni si affida in avanti ad Adams e Zapata. 

La sfortunata stagione per il Napoli e per Antonio Conte, non sembra voler migliorare, almeno per quanto riguarda gli infortuni. Ai numerosissimi giocatori già fermi ai box, si è aggiunto il capitano Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella nella sfida casalinga contro la Fiorentina. Gli esami avevano scongiurato la rottura del crociato, ma il numero 22 si opera comunque

Ammenda di 50.000 euro e diffida specifica, questa l'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo per l’Inter per il petardo che ha sfiorato Audero. 

Il big match tra Juventus e e Lazio, con Sarri che torna allo Stadium, diretta da Guida con Mazzoleni al Var e Maresca Avar. Lunedì concludono Atalanta-Cremonese alle 18.30 con Piccinini Roma-Cagliari alle 20.45 con il fischietto ligure della sezione di Genoa, Marcenaro.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS