Coppa-Italia, Napoli, Champions e Liga: le ultimissime

La Juventus fa visita all'Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski, De Ketelaere; Raspadori, Scamacca. JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Koopmeiners, K. Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; David.

La vera notizia dell’allenamento congiunto che ieri il Napoli ha svolto al centro sportivo di Castel Volturno con il Giugliano è il ritorno in campo di Rrahmani in vista del piatto forte in programma sabato a Marassi contro il Genoa. E così non resta che capire in quale posizione Conte deciderà di schierarlo. Da monitorare anche le situazioni di Milinkovic, Mazzocchi e Politano.

Paul Pogba escluso dalla lista UEFA in vista dei playoff di Champions League. Questa la scelta del Monaco a pochi giorni dal doppio confronto tutto francese con il Psg di Luis Enrique, campione d'Europa in carica. Calvario senza fine per l'ex centrocampista della Juventus, fermo da metà dicembre per un nuovo infortunio muscolare.

La stagione di Marc-Andre Ter Stegen con il Girona potrebbe già considerarsi compromessa, con il rischio concreto di saltare il Mondiale estivo. Secondo quanto comunicato dal club spagnolo, durante la partita contro il Real Oviedo del 31 gennaio, l’ex portiere del Barcellona ha riportato una lesione al bicipite femorale.