Ranieri, Lazio, calcio estero e Olimpiadi Invernali: le ultimissime

Claudio Ranieri apre al ritorno di Francesco Totti all'interno dell'AS Roma. Il senior advisor del club giallorosso ha confermato che la famiglia Friedkin sta pensando di riportare l'iconico numero 10 in società. Un matrimonio diverso, ma sempre nel segno degli stessi colori. Così Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport: "Totti in società? I Friedkin ci stanno pensando. Mi auguro che possa essere utile alla Roma: Francesco è una parte della Roma", ha sottolineato Sir Claudio.

La protesta dei tifosi biancocelesti contro la dirigenza proseguirà. Il tifo organizzato ha deciso di disertare gli spalti in occasione della gara casalinga contro l'Atalanta, in programma allo stadio Olimpico sabato 14 febbraio e ripetendo quanto fatto nel match con il Genoa. "In 21 anni di motivi per contestare questa presidenza ce ne sono stati tanti, sicuramente quello che ha messo tutti veramente d’accordo è la persistente mancanza di rispetto nei confronti di un intero popolo", si legge in un comunicato a firma "il tifo organizzato”.

Paul Pogba escluso dalla lista UEFA in vista dei playoff di Champions League. Questa la scelta del Monaco a pochi giorni dal doppio confronto tutto francese con il Psg di Luis Enrique, campione d'Europa in carica. Calvario senza fine per l'ex centrocampista della Juventus, fermo da metà dicembre per un nuovo infortunio muscolare.

In attesa della cerimonia d'apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, oggi (giovedì 5 febbraio) ci sono tante gare in programma. Si è iniziato con il curling e con l'esordio vincente del doppio misto italiano composto da Stefania Constantini e Amos Mosaner: i nostri azzurri hanno battuto 8-4 i sudcoreani.