Verona-Pisa, Roma, Olimpiadi e tennis: le ultimissime

L'anticipo di Serie A va in scena stasera alle 20.45 tra Verona e Pisa. Queste le probabili formazioni. VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Frese; Lirola, Bernede, Al Musrati, Harroui, Bradaric; Mosquera, Orban. PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister.

La Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la seconda parte dell'Europa League. Gasperini ha scelto di togliere Dovbyk (infortunato), Angelino e Bailey (rientrato all'Aston Villa). Dentro tre nuovi acquisti, cioè Vaz, Malen e Zaragoza, ma non Venturino, il baby ingaggiato dal Genoa, un po' come era successo a Baldanzi nella prima parte di stagione.

Federica Brignone e Sofia Goggia sono tra le punte di diamante della spedizione azzurra, le atlete più attese. Queste le date in cui entrambe scenderanno in pista: Domenica 8 febbraio, ore 11.30: Discesa libera femminile. Martedì 10 febbraio, ore 10.30: Combinata a squadre femminile. Giovedì 12 febbraio, ore 11.30: SuperG femminile. Poi solo Federica Brignone tornerà in pista per un'altra disciplina: Domenica 15 febbraio, ore 10 e 13.30: Gigante femminile.

Un'altra delusione per Flavio Cobolli. Dopo la sconfitta al primo turno agli Australan Open, ha perso anche nella sfida di secondo turno dell'Atp 250 di Montpellier, la seconda testa di serie del tabellone si è arreso nel derby con Luca Nardi con il punteggio di 6-2 6-3.