Roma, Lazio, Napoli e Serie B: le ultimissime

Ai lunghi stop di Koné e Dovbyk, già macigni pesanti sull’economia della squadra giallorossa, si aggiunge ora l’ennesima tegola: Robinio Vaz. L’infortunio arriva in allenamento, quasi beffardo, e racconta di una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra.

Caso Romagnoli? Ne ho sentite di tutti i colori e mi riserverò di agire per vie legali proprio per difendere la Lazio e l'onorabilità dei suoi tifosi. Queste le parole di Angelo Fabiani.

Dall'addio alla pista di atletica al ripristino del terzo anello: le tavole tecniche e i render del progetto presentato dal Comune di Napoli alla UEFA. Un restyling da 200 milioni di euro per trasformare l'impianto di Fuorigrotta in un'arena moderna, sostenibile e "a misura di tifoso”.

Lorenzo Insigne non prenderà parte all’anticipo di campionato di Serie B tra Cesena e Pescara, in programma alle 20:30. L’attaccante non compare infatti nell’elenco dei convocati diffuso dal club abruzzese. Come spiegato in una comunicazione ufficiale, la scelta è stata condivisa “con il calciatore, l’allenatore, i preparatori e lo staff sanitario”: Insigne “non è stato convocato per prepararsi al meglio ed essere a disposizione il prima possibile in buone condizioni”.