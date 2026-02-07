Genoa-Napoli, Fiorentina-Torino, Lazio e Juve: le ultimissime

Daniele De Rossi sfida Antonio Conte a Marassi in occasione della 24esima giornata di Serie A. Queste le probabili di Genoa-Napoli. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, A. Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

Fiorentina e Torino si affrontano allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Kulenovic, Zapata.

Giornata di vigilia per la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata domani all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Queste alcune parole del tecnico biancoceleste in conferenza: "Presupposti per andare avanti? C'è un contratto in essere, quindi se non succedono cose particolari che possano far cambiare opionione a una delle due parti, andiamo avanti. Poi io sono come i tifosi, mi piace sognare. Non dico vincere, ma almeno sognare".

Yildiz e la Juve hanno raggiunto l’accordo. Rinnovo del contratto, prolungato sino al 2030, ingaggio da 7 milioni più bonus a partire dalla stagione 2026/27, un premio alla firma. L’annuncio è atteso entro questa sera. La società bianconera sta lavorando per sistemare gli ultimi dettagli.