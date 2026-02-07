Fiorentina, Napoli, Juve e Olimpiadi: le ultimissime

Gol, emozioni e nervosismo nella sfida tra Fiorentina e Torino, terminata con il risultato di 2-2. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca a Vanoli e ai viola, che si sono visti rimontare in pieno recupero da un colpo di testa di Maripan.

Tre gol, due errori che pesano come macigni, un’espulsione e un rigore al 95’. Il Napoli vince a Marassi una partita che sembrava scivolare via più volte, ribaltata con il talento davanti e sopravvissuta dietro. Contro un Genoa ancora una volta punto nel finale, la squadra di Conte si prende tre punti sporchi ma vitali, trascinata da Hojlund e McTominay.

Le strade di Yildiz e della Juventus proseguiranno assieme. Prima della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'amministratore delegato bianconero Damien Comolli ha annunciato il rinnovo di contratto del trequartista turco classe 2005

Francesca Lollobrigida ha fatto una gara clamorosa! Oro e primo record olimpico per l'atleta azzurra che ha chiuso con il tempo di 3:54.28 nella gara di pattinaggio di velocità 3000 m.