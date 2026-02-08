Lecce-Udinese, Sassuolo-Inter, Juve-Lazio e Roma: le ultimissime

Dopo Bologna-Parma delle 12.30, alle 15 scendono oggi in campo Lecce e Udinese. Queste le probabili formazioni. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Zemura; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp; Zaniolo, Bayo.

Alle 18 Sassuolo-Inter mette in palio punti pesanti. Queste le probabili formazioni. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Big match all'Allianz Stadium tra Juve e Lazio alle 20.45. Queste le probabili formazioni. JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Miretti, McKennie, Yildiz; David. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Pedro.

Gli infortuni sono stati fin qui un autentico fardello per la Roma. Il tema “medico” è un altro di quei pesi che i ragazzi di Gasperini devono portare ogni volta sulle spalle. In cinque mesi e mezzo di stagione, i calciatori hanno già saltato 100 partite per contrattempi fisici di vario genere.