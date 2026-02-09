Atalanta-Cremonese, Roma-Cagliari, Premier League e Coppa Davis: le ultimissime

L'Atalanta ospita la Cremonese in uno dei due posticipi del lunedì. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Maleh, Thorsby, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Alle 20.45 all'Olimpico la Roma ospita il Cagliari. Queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, J. Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito.

Esordio con gol per Lorenzo Lucca in Premier League. L'attaccante del Nottingham Forest, in prestito dal Napoli ha segnato il gol della bandiera nel match contro il Leeds. A far discutere però è la didascalia del post Instagram dell'attaccante classe 2000, alquanto criptica: "Perdona loro, perché non lo sanno". Un messaggio che ha scatenato la dura reazione dei tifosi del Napoli.

Episodio inquietante durante la sfida del Gruppo I di Coppa Davis tra Marocco e Colombia. Dopo aver sopportato insulti e provocazioni per tutta la partita, Mejìa si sfoga al punto decisivo, prima portando il dito al naso, come per zittire il pubblico marocchino, poi esultando in maniera sguaiata. La panchina africana, scatena il parapiglia a bordo rete. Intanto dagli spalti piovono bottiglie e alcuni spettatori cercano addirittura di entrare in campo. La nazionale colombiana si rifugia negli spogliatoi, prima di essere scortata in hotel per motivi di sicurezza.