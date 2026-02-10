Coppa Italia, Roma e Olimpiadi: le ultimissime

Alle 21 il Como fa visita al Napoli in occasione della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Vergara, Giovane; Hojlund. COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; J. Rodriguez, N. Paz, Baturina; Morata.

La prima pietra nel 2027, l’anno del Centenario. L’iter dello stadio della Roma, dopo tanti rallentamenti burocratici, ora potrebbe davvero correre senza ulteriori intoppi. È quello che almeno si augura il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, anche come carta da giocare in campagna elettorale.

Martedì carico di sfide pesanti e sogni di podio per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Gli italiani di oggi in gara saranno tanti e si esibiranno nelle discipline di Biathlon alle 13.30, Curling alle 14.05, Freestyle alle 14.15, Hockey alle 16.40, Pattinaggio di Figura alle 18.30, Salto alle 18.45, Sci 10.30 e 14, Sci di fondo 11.45, Short Track e Slittino.

"Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera". Lo detto in un'intervista ad Associated Press Alan Kildow, padre di Lindsey Vonn. "Non ci saranno più gare di sci per Lindsey Vonn, finché avrò qualcosa da dire al riguardo", ha aggiunto Kildow.