Coppa Italia, Lazio, Juve e Olimpiadi: le ultimissime

Sarà Como-Inter una delle semifinali di Coppa Italia. Gara tiratissima allo Stadio Maradona, con la squadra di Fabregas che va in vantaggio al 39' con Baturina su rigore. Nella ripresa pareggia Vergara. Sull'1-1 al termine dei tempi regolamentari si passa ai rigori con l'errore di Lobotka che si fa parare il tiro dagli 11 metri da Butez.

Mentre la Lazio si prepara al quarto di finale di Coppa Italia in casa del Bologna sul web è diventata virale un'indiscrezione lanciata da Fiorello nella puntata odierna di "La Pennicanza": "Ho uno scoop, ho saputo una cosa. La Lazio verrà acquistata entro primavera, e so anche da chi. Posso dirlo? Sono voci, voci romane. Non posso dire di corridoio, perché a Roma ce so le strade...".

"Vlahovic tornerà a disposizione tra qualche settimana e il discorso per il suo rinnovo non è chiuso". Queste le parole del neo direttore sportivo bianconero, Marco Ottolini, già al lavoro per il futuro del club, per il quale ha appena rinnovato Yildiz.

Giornata intensa alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, dove l'Italia sta accrescendo il bottino di medaglie conquistate davanti ai propri tifosi. In vetrina finiscono l'oro dello short track nella staffetta mista, con la veterana Arianna Fontana protagonista, e il bronzo di Constantini-Mosaner nel curling doppio misto.