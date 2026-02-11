Coppa Italia, De Zerbi, Juve e tennis: le ultimissime

Scocca l'ora di Bologna-Lazio, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Queste le probabili formazioni per la gara delle 21. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Cancellieri.

Il Marsiglia e Roberto De Zerbi si separano consensualmente. È stato trovato l’accordo tra il club francese e l’allenatore italiano per la risoluzione del contratto visto che non esistevano più i presupposti per continuare il cammino insieme. La decisione è arrivata dopo la durissima sconfitta per 5-0 contro il Psg.

Il futuro di Dusan Vlavovic resta sempre incerto. Attualmente l'attaccante chiede un ingaggio da almeno 10 milioni di euro all’anno, con commissioni che supererebbero i 15 milioni. La Premier League non è esclusa a priori, ma per caratteristiche e qualità tecniche oggi il classe 2000 preferirebbe un’esperienza in Spagna o in Germania.

Un'importante novità per le Atp Finals, le cui ultime due edizioni sono state vinte da Jannik Sinner e che lasciano la Rai per sbarcare su Mediaset. Cologno Monzese e l'Atp hanno infatti raggiunto un accordo triennale per la trasmissione in chiaro dell'evento.