giovedì 12 febbraio 2026
Coppa Italia, Roma, Napoli e Olimpiadi: le ultimissime

La Lazio vola in semifinale battendo il Bologna. Dybala torna in gruppo, migliora anche Vaz. La Figc apre un'inchiesta su Conte. Giornata pazzesca per l'Italia
La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia: Bologna battuto al Dall'Ara ai rigori. Nei tempi regolamentari, Noslin nella ripresa aveva risposto alla rete di Castro del primo tempo. Sul dischetto, Ferguson si fa parare il rigore da Provedel mentre Orsolini angola troppo e la mette fuori. A segnare il penalty decisivo per la Lazio è il nuovo arrivato Kenneth Taylor. La squadra di Maurizio Sarri si giocherà un posto nella finale dell'Olimpico contro l'Atalanta.

Non è passata inosservata la durissima reazione e le frasi urlate da Antonio Conte durante Napoli-Como, con la Figc che ha deciso di intervenire aprendo un'inchiesa disciplinare sul tecnico azzurro. Questa la notizia il giorno dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e le polemiche sull'arbitraggio di Manganiello.

Dall'allenamento odierno giungono buone notizie per Gian Piero Gasperini: Paulo Dybala, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria. Migliorano anche le condizioni di Robinio Vaz, che è tornato ad allenarsi parzialmente con i compagni nel corso del suo percorso di recupero dopo la lesione al soleo. 

Il sesto giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 offre un programma ricco di gare con tanti atleti italiani protagonisti. La grande gioia arriva con l'oro nello slittino doppio femminile con Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Poco dopo il bis con gli uomini: Rieder-Kainzwaldner vincono un'altra medaglia d'oro. 

 

