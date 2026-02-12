Lazio, Roma, Inter e Olimpiadi: le ultimissime

A rovinare parzialmente la serata della Lazio contro il Bologna è stato l'infortunio di Pedro. Immediato il trasporto in ospedale per degli accertamenti, che fortunatamente dovrebbero aver escluso fratture. Si tratterebbe "solo" di una forte distorsione, diagnosi da confermare però nelle prossime ore.

Dal Brasile è rimbalzata la notizia del forte interesse del Manchester City per Wesley. Si parla di un'offerta da 50 milioni per portare l'esterno in Premier League la prossima estate. Una cifra che potrebbe non bastare. La Roma, in ogni caso, ha tra le mani un gioiello, blindato con un contratto fino al 2030.

Il futuro di Benjamin Pavard in questo momento è tutt’altro che scontato. Il francese non ha convinto finora al Marsiglia, dove è approdato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un’opzione sui cui l’Inter pensava di poter contare, ma che ora è fortemente a rischio.

L'ucraino Heraskevych è stato squalificato per non aver voluto rinunciare a indossare il casco con gli atleti ucraini morti in guerra. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha pertanto deciso di ritirargli l'accreditamento per i Giochi di Milano Cortina 2026. L'atleta era diventato un caso ed era stato supportato anche da altri in gara. Sui social è subito scoppiata l'indignazione per questa decisione.