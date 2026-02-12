Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lazio, Roma, Inter e Olimpiadi: le ultimissime

Lazio, Roma, Inter e Olimpiadi: le ultimissime

Le condizioni di Pedro. Il club blocca Wesley dopo il pressing del City. Pavard potrebbe tornare. Atleta squalificato per il casco con gli atleti morti in guerra: è polemica
2 min
TagsLazioRomaInter

 

 

A rovinare parzialmente la serata della Lazio contro il Bologna è stato l'infortunio di Pedro. Immediato il trasporto in ospedale per degli accertamenti, che fortunatamente dovrebbero aver escluso fratture. Si tratterebbe "solo" di una forte distorsione, diagnosi da confermare però nelle prossime ore.

Dal Brasile è rimbalzata la notizia del forte interesse del Manchester City per Wesley. Si parla di un'offerta da 50 milioni per portare l'esterno in Premier League la prossima estate. Una cifra che potrebbe non bastare. La Roma, in ogni caso, ha tra le mani un gioiello, blindato con un contratto fino al 2030.

Il futuro di Benjamin Pavard in questo momento è tutt’altro che scontato. Il francese non ha convinto finora al Marsiglia, dove è approdato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un’opzione sui cui l’Inter pensava di poter contare, ma che ora è fortemente a rischio.

L'ucraino Heraskevych è stato squalificato per non aver voluto rinunciare a indossare il casco con gli atleti ucraini morti in guerra. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha pertanto deciso di ritirargli l'accreditamento per i Giochi di Milano Cortina 2026. L'atleta era diventato un caso ed era stato supportato anche da altri in gara. Sui social è subito scoppiata l'indignazione per questa decisione.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS