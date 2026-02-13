Pisa-Milan, Roma, Napoli e Serie A: le ultimissime

Stasera il Milan fa visita al Pisa di Hiljemark in occasione dell'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni. PISA (3-4-3): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo, Durosinmi. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

Lorenzo Pellegrini spera nel rinnovo, anche se un accordo con la società ancora non c’è visto che la nuova filosofia di Trigoria è abbassare il monte ingaggi. Pellegrini, coi suoi 6 milioni netti a stagione, rientra in questa categoria. Anche per questa ragione le voci di mercato, con il Newcastle alla finestra dopo il tentativo estivo del West Ham, stannno crescendo di intensità.

Gattuso si sta guardando intorno: ha delle certezze, dei dubbi e anche delle curiosità. arriverà oggi in città dopo le tappe di Milano e Roma, e in serata incontrerà i calciatori del Napoli che sono già nel giro della Nazionale più uno: Antonio Vergara. Il ct ha invitato anche lui oltre a Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano e Di Lorenzo.

La Lega Serie A ha pubblicato gli orari della ventisettesima giornata del campionato: a spiccare Roma-Juventus, che si giocherà domenica 1 marzo alle 20.45. Sabato 28 alle 18 Verona - Napoli, alle 20.45 Inter - Genoa, il 1 marzo alle 12.30 Cremonese - Milan, alle 15.00 Sassuolo - Atalanta e alle 18

Torino - Lazio.