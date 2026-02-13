Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pisa-Milan, Roma, Napoli e Serie A: le ultimissime

Pisa-Milan, Roma, Napoli e Serie A: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per la gara di stasera. I tempi si stringono per il rinnovo di Pellegrini. Vergara spera nella convocazione in Nazionale. Ecco le date di anticipi e posticipi della 27a giornata
2 min
TagsPisa-MilanRomanapoli

 

 

Stasera il Milan fa visita al Pisa di Hiljemark in occasione dell'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni. PISA (3-4-3): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo, Durosinmi. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

Lorenzo Pellegrini spera nel rinnovo, anche se un accordo con la società ancora non c’è visto che la nuova filosofia di Trigoria è abbassare il monte ingaggi. Pellegrini, coi suoi 6 milioni netti a stagione, rientra in questa categoria. Anche per questa ragione le voci di mercato, con il Newcastle alla finestra dopo il tentativo estivo del West Ham, stannno crescendo di intensità. 

Gattuso si sta guardando intorno: ha delle certezze, dei dubbi e anche delle curiosità. arriverà oggi in città dopo le tappe di Milano e Roma, e in serata incontrerà i calciatori del Napoli che sono già nel giro della Nazionale più uno: Antonio Vergara. Il ct ha invitato anche lui oltre a Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano e Di Lorenzo.

La Lega Serie A ha pubblicato gli orari della ventisettesima giornata del campionato: a spiccare Roma-Juventus, che si giocherà domenica 1 marzo alle 20.45. Sabato 28 alle 18 Verona - Napoli, alle 20.45 Inter - Genoa, il 1 marzo alle 12.30 Cremonese - Milan, alle 15.00 Sassuolo - Atalanta e alle 18
Torino - Lazio.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS